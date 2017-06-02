Кличко сегодня ночью проинспектировал ремонт дороги на улице Васильковской (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по капитальному ремонту ул. Васильковской и отметил, что работы на улице завершатся через месяц, передает пресс-служба КГГА.

«Мы сейчас находимся на ул. Васильковской. Капитальный ремонт и масштабные работы мы здесь начали еще в сентябре 2015-го года – переложили коммуникации, положили асфальтобетонное покрытие, новое покрытие на тротуарах и провели реконструкцию сети наружного освещения. И за месяц работники «Киевавтодора» завершат работы по капитальному ремонту улицы», - подчеркнул Кличко.

Мэр также акцентировал, что движение на дороге не перекрывали полностью, а ремонтные работы ведутся ночью, чтобы максимально уменьшить неудобства для автомобилистов.