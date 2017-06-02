В столичном метрополитене рассказали, что сохранят льготы и скидки после вынужденного повышения цены

По проездным билетам киевляне по-прежнему будут ездить дешевле, а льготы сохраняются. Об этом заявил Виктор Брагинский, начальник КП «Киевский метрополитен», во время общественных обсуждений повышения тарифов на проезд.

Читайте такжеПодорожание проезда неизбежно, но компенсация из горбюджета облегчит груз новых тарифов для киевлян - экспертВ пятницу 2 июня в столице прошли слушания по вопросу возможного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. На них пригласили членов общественного совета при Киевской администрации, сотрудников «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена», Департамента экономики и инвестиций КГГА и всех желающих киевлян с помощью анонса на официальном сайте горадминистрации. Виктор Брагинский, начальник «Киевского метрополитена», рассказал об экономической ситуации на предприятии.

«Транспортное предприятие находится в сложном положении. В 2014 году мы смогли сократить плановый убыток предприятия до 160 миллионов гривен, в 2015-м – до 115 миллионов, прошлый год впервые закончили с прибылью. Но в этом году из-за резкого повышения тарифа на электроэнергию в 4,6 раза, ожидаем закончить год с убытком в 600 миллионов», – говорит Виктор Брагинский.

По его словам, себестоимость проезда одного пассажира составляет 6,64 гривны, но благодаря введению гибкой системы скидок, стоимость поездки по проездным составит от 3,87 грн.

«Мы не просто повышаем стоимость проезда, а вводим гибкую систему скидок. Таким образом, только цена разовой поездки будет 5 гривен. Хочу просить общественность отнестись с пониманием к такому вынужденному шагу. Если мы не будем платить за электричество, то нам его отключат», – продолжает начальник подземки.

По словам Елены Стрижиус, замначальника Главного управления по вопросам ценовой политики Департамента экономики и инвестиций КГГА, проект распоряжения о повышении стоимости проезда разработали, чтобы спасти транспортные предприятия столицы и обеспечить безопасность перевозок.

«При этом, понимая в каком сложном положении могут оказаться киевляне, мы предусмотрели дотации из бюджета, чтобы покрыть разницу между установленным тарифом и себестоимостью проезда, также, мы сохранили все льготы », – говорит экономист.

Особенно киевлян интересовал вопрос будут ли сохранены льготы на проезд. По словам руководителя транспортных предприятий, все льготы останутся. Свои предложения по проекту распоряжения об изменении тарифа на проезд можно оставить на сайте Киевской администрации до 7 июня. В итоге слушаний собравшиеся согласились с тем, что транспортные предприятия столицы находятся в критическом положении и поднятие тарифов на 1 гривну действительно необходимо. Повышение стоимости проезда запланировано на 15 июля.