Кличко вместе с мэром Киото открыл Сад камней и высадил сакуры в обновленном парке Киото в столице

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Киото Дайсаку Кадокава открыл первую очередь реконструированного парка Киото в Деснянском районе столицы, сообщает пресс-служба КГГА.

В том числе и японский сад камней, который создали в парке. Кличко отметил, что обновленный парк станет настоящим японским оазисом в европейской столице. Мэры городов-побратимов также заложили капсулу времени в новом Саду камней и высадили сакуры в парке.

«Этот парк – один из самых красивых и уникальных парков Киева. Он был основан в 1972 году в знак дружеских отношений между Киевом и культурной столицей Японии – Киото, сразу после подписания договора о сотрудничестве и развитии между нашими городами», – отметил Кличко во время открытия обновленного парка.

Он подчеркнул, что в прошлом году во время визита мэра Киева в Киото украинская и японская стороны договорились о более эффективном сотрудничестве городов-побратимов. В том числе – об обновлении этого парка. «И я чрезвычайно благодарен мэру Киото, председателю городского совета Киото, Послу Японии в Украине за содействие в реализации проекта реконструкции этого парка. Уверен, что обновление парка Киото в Киеве станет еще одним символом нашей крепкой дружбы», – обратился Кличко к японским гостям.

Проект реконструкции парка Киото в Киеве разработан при участии одного из ведущих дизайнеров традиционных японских парков – Широ Наканэ. В частности, отметил Кличко, сегодня открывается Сад камней его авторства – с сухим озером, каменными мостиками, декоративной подсветкой и редкими декоративными растениями, адаптированными к климату Киева. «Уверен, что в парк теперь будут приезжать не только жители из всех районов столицы, а и гости из других городов Украины и иностранные туристы. Ведь в Киеве теперь можно почувствовать дух настоящего традиционного японского сада – с восточным колоритом покоя и единением с природой. К тому же, в столичном парке Киото – самая длинная аллея сакур в мире», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко напомнил, что еще недавно существовала угроза застройки парка, ведь в 2005-м тогдашняя власть Киева отдала 4 гектара территории возле станции метро «Лесная» в аренду частной компании на 25 лет.

«Часть этой территории – это непосредственно территория парка Киото. Застройщик хотел построить здесь развлекательный комплекс. Была даже уничтожена часть деревьев. Однако, благодаря совместным усилиям мы вместе с общиной смогли отстоять парк. И никаких застроек здесь не будет! Киев – это город парков и скверов, а парк Киото теперь – японский оазис в европейской столице!» – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь мэр Киото Дайсаку Кадокава поблагодарил Виталия Кличко и всех киевлян за приглашение в украинскую столицу и участие в открытии парка. «Сегодня я увидел парк Киото в Киеве, и могу с уверенностью сказать, что это настоящий японский сад. Как вы знаете, в японских садах заложена целая философия. В Саду камней я вижу два символических острова – остров черепах и остров аистов. И они едины, как и наши города – Киев и Киото. Искренне благодарен за такой замечательный парк в украинской столице», – подчеркнул мэр Киото.

Мэры Киева и Киото заложили символическую капсулу времени возле сада камней, а также высадили сакуры в обновленном парке Киото.

Во время реконструкции первой очереди парка Киото были убраны МАФы и демонтированы незаконные фундаменты, проведено благоустройство территории, обустроены новые дорожки, в том числе велосипедные.

Также была обустроена система полива на территории японского сада и сада камней, заложены коммуникации под полив аллеи сакур, установлены новые скамейки и мусорные урны.

В парке засеяли натуральный газон и положили рулонный газон в зоне японского сада.