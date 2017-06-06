В Киеве на несколько дней перекроют для транспорта Европейскую площадь

В Киеве с 9 по 13 июня на Европейской площади, а также 10 июня на ул. Крещатик запретят движение транспорта в связи с проведением общественно-художественной акции и концерта «Безвиз».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

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Согласно документу, движение запретят: на Европейской площади с 22:00 9 июня до 23:00 13 июня; на ул. Крещатик (от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого) с 8:00 до 23:30 10 июня.

На это время внесут изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через места проведения мероприятия.