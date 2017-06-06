Психотропные мишки: в Киеве перекрыли канал поставки наркотиков (фото)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией в Киеве перекрыли контрабандный канал поставки психотропных веществ из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Наркодельцы приобретали психотропы в одной из европейских стран и рейсовыми автобусами доставляли в Украину", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что один из злоумышленников въехал в страну с "товаром" через пункт пропуска "Ягодин" на Волыни, а в столице его встречал сообщник.

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Наркодельцов задержали на одном из столичных автовокзалов. Во время осмотра багажа правоохранители обнаружили 5 тыс. таблеток психотропного препарата МДМА и 300 г метамфетамина.

Открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное изготовление, перевозка, сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.