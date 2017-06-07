В Оболонском районе "Киевводоканал" проведет промывку сетей

В ночь на 8 июня с 23:00 до 05:00 "Киевводоканал" проведет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе, сообщает пресс-служба предприятия.

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Предварительно осуществляется чистка, мойка и дезинфекция резервуара чистой воды №2 на насосной станции "Минская".

В течение выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить, если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.