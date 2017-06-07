В Киеве дворник в кустах возле жилого дома нашла гранату
Боеприпас направили на проведение экспертного исследования.
В Киеве дворник во время уборки двора в кустах возле жилого дома нашла гранату.
Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Наполиции Киева, на проспект Маяковского прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Боеприпас направили на проведение экспертного исследования.
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Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают владельца гранаты и ее происхождение.
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве на детской площадке нашли гранату. В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на детской площадке на улице Телиги они заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали, увидели предмет, похожий на гранату.
На место происшествия немедленно направили патрульную полицию, следственно-оперативную группу и взрывотехников. По приезду эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование. Работники полиции также осмотрели прилегающую территорию.