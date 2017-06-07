КГГА утвердила проект реконструкции Шулявского путепровода

Проект реконструкции Шулявского путепровода (транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана в Соломенском районе), избранный архитектурно-строительной советом, является оптимальным по экономическим и строительными критериям. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

Читайте такжеДля реконструкции Шулявского путепровода необходимо демонтировать только часть корпуса завода "Большевик" – КличкоОн отметил, что в мае на заседании градостроительного совета после тщательного анализа, доработок и консультаций эксперты выбрали один из четырех проектов реконструкции моста, разработчиком которого является ООО «Институт Киевдормостпроект».

По словам заместителя председателя КГГА, предоставленные проекты оценивали по таким критериям, как стоимость, сроки строительства, пропускная способность, количество полос движения и длина инженерных сетей, подлежащих перекладке.

«Выбранный вариант реконструкции имеет ряд преимуществ. Да, он не мешает имеющейся линии метрополитена. Работы при реконструкции наносить меньше неудобств жителям близлежащих домов. Проект не требует отселения людей или снос жилых домов, перекрытия заезда в дома, которые находятся рядом. Также он оставляет доступ к остановкам общественного транспорта, предусматривает размещение подземных переходов, сохраняет пешеходную зону. Стоимость и срок реализации проекта маленькие. И самое главное - транспортное моделирование решения определило, что пропускная способность проекта удовлетворяет нынешнюю интенсивность движения и, что очень важно, перспективную », - рассказал Александр Спасибко.

Он также отметил, что дальнейшие шаги - это разработка проекта технико-экономического обоснования и проекта реконструкции, государственная экспертиза в ГП «Укргосстройэкспертиза» и получения экспертного отчета.

По словам Александра спасибки, в декабре 2017 года в соответствии с действующим законодательством будет определен генеральный подрядчик, подписан договор и начаты работы. «Проект очень важный и необходимый городу. Речь идет о комфорте и безопасности горожан. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы качественно и своевременно его реализовать », - подчеркнул заместитель председателя КГГА.