КГГА выступила инициатром создания нового театра "Киев Модерн-балет"

Труппа современной хореографии «Киев Модерн-балет» создана в 2006 году Труппа современной хореографии «Киев Модерн-балет» создана в 2006 году

Творческий коллектив современного танца «Киев Модерн-балет» во главе с балетмейстером Раду Поклитару осуществляет творческую деятельность в составе «Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества». Учитывая признание коллектива не только в Украине, но и за ее пределами, подготовлен проект решения относительно выделения театра в отдельное заведение культуры и предоставления ему статуса академического. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, посещая балет «Лебединое озеро. Современная версия ».

«Киев Модерн-балет», несомненно, стал брендом в культурной жизни Украины. Уникальная репертуарная политика этого коллектива выходит за пределы творческой концепции «Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества» и сегодня фактически формирует современное хореографическое искусство. По моему мнению, город должен поддержать единственный в стране профессиональный театр современного танца, придав ему соответствующий статус », - сообщила Анна Старостенко.

По ее словам, основанием разработки этого решения является необходимость создания условий для развития в Киеве современного хореографического искусства как отдельного вида театрального искусства. В связи с этим, депутатам Киевсовета вскоре будет предложено ходатайствовать перед Министерством культуры Украины о предоставлении учреждения «Театрально-зрелищное заведение культуры« Театр «Киев Модерн-балет» статуса академического.

Справка.

Труппа современной хореографии «Киев Модерн-балет» создана в 2006 году балетмейстером Раду Поклитару, который за время существования коллектива создал более 15 одноактных и полнометражных балетов. Уже первая работа труппы «Кармен.TV» была награждена в 2007 году театральной премией «Киевская пектораль» в двух номинациях: «Лучший спектакль года» и «Лучшая работа балетмейстера». В 2008 году за балеты «Веронский миф: Шекспирименты», «Болеро», «Дождь» и «Щелкунчик» коллектив стал обладателем «Киевской пекторали» в номинации «Событие года».

В июне 2013 состоялась премьера балета «Лебединое озеро. Современная версия»- пятнадцатой постановки Раду Поклитару в« Киев Модерн-балете» и первой, проведенной труппой совместно с симфоническим оркестром театра.

«Киев Модерн-балет» с успехом гастролировал во Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии, Португалии, Румынии, Китае, Таиланде, Беларуси, Молдове, России и многих городах Украины. Спектакли Р. Поклитару демонстрировали на многих международных музыкальных и театральных фестивалях.