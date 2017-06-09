Кличко о проверке НАБУ: как я заработал свое состояние - знает весь мир

Все, что мне принадлежит, я задекларировал – честно и согласно законодательству. И всю необходимую информацию и объяснения предоставил НАБУ уже давно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в сети Фейсбук.

«Относительно «сенсации» о якобы расследовании относительно моих якобы незадекларированных домах. НАБУ проверяет мою декларацию? Да. Это их работа проверять информацию, в частности, и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять, даже, когда дела, фактически нет, и когда заставляют делать это повторно... А любителям «жевать воздух» скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно», – отметил мэр столицы.

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Он подчеркнул, что все, что ему принадлежит, он задекларировал – честно и согласно с законодательством.

«Кого интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свои состояния? Об этом знает весь мир. Поэтому, друзья, не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нет чем заняться. Или действительно важно чем-то «занять» НАБУ... Не отвлекайте внимание, выходите на свет», – написал Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН ранее, Наталья Кличко, жена мэра Киева дала очередной концерт. Странно, что мероприятие состоялось в столице Украины, так как Наталья здесь очень редкий гость. Своей певческой карьерой жена Виталия Кличко занимается в основном в Германии, где живет с детьми. Мероприятие состоялось на крыше торгового центра "ЦУМ" на Крещатике. Отметим, что "ЦУМ" принадлежит предпринимателю Ринату Ахметову.