Юрист о декларации Кличко: проверка доходов чиновников является мировой практикой, а не поводом для пиара

Внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не влечет за собой никаких негативных последствий. Об этом у себя на странице в Facebook написал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев, комментируя ситуацию вокруг сообщений в СМИ об открытии детективами НАБУ производства против мэра столицы Виталия Кличко за якобы декларирование недостоверной информации.

Читайте такжеКличко о проверке НАБУ: как я заработал свое состояние - знает весь мир «Как юрист отмечу, что “сенсация”, которая тиражируется, – не более чем информационные манипуляции. Даже студент юридического факультета скажет, что внесение сведений в ЕРДР не влечет за собой никаких негативных последствий, поскольку в соответствии с положениями статьи 214 УПК Украины следователь или прокурор просто обязаны внести в ЕРДР сообщение о преступлении и начать расследование, независимо от содержания поданного заявления», – пояснил он.

В то же время Сергей Алексеев подчеркнул, что в ситуации с декларированием доходов государственными служащими и чиновниками, НАБУ переадресовывает все заявления по вопросам недостоверной информации в адрес другого органа – Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое согласно положениям действующего законодательства и должна заниматься проверкой этой информации.

«Пользуясь несовершенными положениями закона, общественные организации и другие активисты просто заставляют НАБУ через суд вносить данные в ЕРДР по их заявлениям, не давая при этом оценки их содержания и заниматься не тем, чтобы ловить реальных преступников и коррупционеров, а проводить проверку деклараций, чем в действительности должны заниматься другие компетентные органы», – написал юрист.

Отдельно Сергей Алексеев обратил внимание, что те, кто обвиняют кого-то в совершении преступления, которого он не совершал, должны помнить, что согласно нормам УК, также установлена ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении.

«В мире нормальной практикой является проверка деклараций государственных служащих антикоррупционными органами. Но, в то же время, это никоим образом не используется как повод для черного пиара, дискредитации людей и безосновательных, не доказанных в законном порядке обвинений», – подчеркнул Сергей Алексеев.