В Киеве до 14 июня частично ограничат движение транспорта на Владимирской

В Киеве с 12 по 14 июня частично ограничат движение транспорта на ул. Владимирской.Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Читайте такжеВ Киеве прорвало трубопровод - просела дорога (видео)«С 12 до 14 июня будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе проезжей части ул. Владимирской (угол ул. Софиевской в направлении ул. Б. Хмельницкого). В этот период дорожники Шевченковского района будут ремонтировать дорожное покрытие проезжей части», - говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и заранее планировать маршрут.