В Киеве на Марше Равенства в воскресенье ожидают до 5 тысяч участников

Организаторы Марша Равенства, который запланирован на 18 июня в рамках «Киевпрайд-2017», ожидают до 5 тысяч участников шествия. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор ОО «Киевпрайд» Руслана Панухник.

Читайте такжеВ Киеве пройдет гей-парад, провести его хотят на Крещатике«Например, два года назад мы могли бы назвать более конкретную цифру, потому что марши того времени носили закрытый характер, и регистрация на них была обязательна. Сейчас марш носит открытый характер, регистрация является добровольной и призвана улучшить коммуникацию с участниками. А потому посчитать возможно только потенциальное количество. В этом году мы рассчитываем на 5 тыс. участников. Учитывая анализ всех событий и всего, что произошло в прошлом году, мы можем говорить, что количество участников примерно будет до 5 тысяч», - сказала Панухник.

Панухник отметила, что в этом году длина прохождения марша увеличилась: «В прошлом году было 750 м , в этом году – 1,2 км».

По ее словам, марш состоится утром.

«Маршрут шествия пройдет от пересечения улиц Богдана Хмельницого и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, затем по улице Льва Толстого до одноименной площади», - сказала директор «Киевпрайд».

К обеспечению правопорядка во время марша его участников будут сопровождать правоохранители и волонтеры.

«Мы ведем тесное сотрудничество и коммуникацию с полицией. Мы также анализируем все возможные потенциальные риски. И в случае чего полиция готова привлечь большее количество правоохранителей, если это будет нужно. В общем, около 6 тыс. стражей порядка планируется задействовать для обеспечения порядка во время марша и чтобы шествие прошло мирно. Оргкомитет «Прайда» также подготовил около 50 волонтеров безопасности, которые также будут организовывать колонну и следить за тем, чтобы не было провокаций», - сообщила Панухник.

Член правления ОО «Киевпрайд» Зорян Кись подчеркнул, что марш является правозащитным шествием. Он сообщил, что лозунг нынешнего Прайда – «Страна для всех» и озвучил его политическую декларацию, в которой, в частности, говорится: «Мы выступаем против каких-либо привилегий или ограничений. Украина, которая не является страной для всех, является Украиной прошлого. Украина будущего – это страна свободы, равенства и возможностей».