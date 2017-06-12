Доступные лекарства: В КГГА сообщили о присоединении к программе частных аптек (адреса)

К программе «Доступные лекарства» присоединяются частные аптечные сети. Сейчас в Киеве по указанной программе отпускают лекарственные средства с возмещением стоимости в 261-й аптеке. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Читайте такжеВ 2016 году на лечение онкобольных город выделил 40 миллионов гривен - КГГА«Доступные лекарства» - это программа обеспечения каждого гражданина Украины необходимыми лекарственными средствами, которые улучшат качество его жизни, смогут предотвратить возникновение осложнений от хронических болезней. Программа дает возможность каждому получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа. Для получения препаратов по программе «Доступные лекарства» необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства», - рассказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, механизм работы программы следующий: государство компенсирует стоимость лекарственного средства, производитель которого подал заявку на участие в программе «Доступные лекарства», по низкой цене. Именно такой препарат пациент получает бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата. Цену, которую полностью возмещает государство, установило правительство после того, как ее определило Министерство здравоохранения путем сравнения цены на аналогичные международные непатентованные названия в 5 соседних странах Украины: Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

«Исходя из возможностей бюджета и учитывая потребности людей в лекарствах, в программу включены 157 лекарственных средств, из которых около 50 - иностранного производства. Бесплатно пациенты могут получить 23 лекарственных средства, в том числе 3 импортные, остальные лекарства отпускаются с частичной доплатой. Например, препарат от бронхиальной астмы, который стоит 605 гривен, больной сможет приобрести за 80 гривен, остальное компенсирует государство», - подытожил Поворозник.