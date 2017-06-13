В Киеве до конца лета прекращает работу "челночная" электричка на Троещину

В столице на следующей неделе и до конца лета не будут курсировать «челночные» поезда городской электрички от Петровки до Троещины.

Читайте такжеВласти Киева приостанавливают планы по строительству метро на ТроещинуКак сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпастранс», курсирование поездов прекращено в связи с уменьшением пассажиропотока, ориентировочно с 19 июня по 28 августа 2017 года.