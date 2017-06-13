В Киеве до конца лета прекращает работу "челночная" электричка на Троещину
17:04, 13 июня 2017Киев
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Движение ориентировочно закончится 19 июня.
Движение остановлено из-за низкого пассажиропотока\ фото: УНИАН
В столице на следующей неделе и до конца лета не будут курсировать «челночные» поезда городской электрички от Петровки до Троещины.
Читайте такжеВласти Киева приостанавливают планы по строительству метро на ТроещинуКак сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпастранс», курсирование поездов прекращено в связи с уменьшением пассажиропотока, ориентировочно с 19 июня по 28 августа 2017 года.
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