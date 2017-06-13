Кличко отстранил руководителя аппарата КГГА на время расследования насчет поддельного диплома

Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко от выполнения должностных обязанностей, несмотря на заявление чиновника от 6 июня. Об этом говорится в распоряжении №413 от 6 июня, которое обнародовано на официальном сайте киевской власти.

Читайте такжеВ Киеве до конца лета прекращает работу "челночная" электричка на ТроещинуСогласно документу, Бондаренко отстранен с 7 июня «до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов».

Как сообщалось, 11 мая журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и канала «UA:Первый») обнародовали расследование о пути Бондаренко к власти и заявили, что его диплом о высшем юридическом образовании поддельный.