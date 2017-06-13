Журналисты узнали, почему на столичном Южном мосту появились сквозные дыры (видео)

Сквозные отверстия в эстакаде киевского Южного моста проделали на время планового ремонта. Сейчас здесь меняют швы между плитами моста. Об этом журналистам "ДжеДАІ" рассказали коммунальщики.

Читайте такжеВ Киеве до конца лета прекращает работу "челночная" электричка на ТроещинуПо их словам, зимой дороги посыпают солью, которая разъедает бетон. Впоследствии вода протекает в трещины между плитами и разрушает опоры. Теперь швы заменят и сделают новую изоляцию. Сколько еще продлится ремонт, прогнозировать не берутся.