Кличко рассказал, как развитие прибрежных территорий в Киеве увеличит количество туристов (инфографика)

Развитие инфраструктуры прибрежных территорий Киева повысит туристическую привлекательность столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации Концепции развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева, которая состоялась в Департаменте градостроительства и архитектуры.

Читайте такжеЖурналисты узнали, почему в столичном Южном мосту появились сквозные дыры (видео) Кличко отметил, что Киев имеет уникальную природную среду, поскольку острова здесь расположены практически в центре города.

«И эти зоны отдыха надо развивать. Потому что развитые прибрежных территорий – это и комфортный отдых киевлян, и туристическая привлекательность нашего города», – подчеркнул мэр Киева.

Читайте такжеВ центре Днепра произошло ДТП с пострадавшими (фото, видео)Он отметил, что в Концепции, которую представляет Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и инфраструктуре для активного отдыха на Трухановом острове и в Гидропарке. Кроме того, добавил Виталий Кличко, речь идет о реализации проекта установки крупнейшего в Украине флагштока для Государственного флага – 75 метров, и в настоящее время продолжаются консультации с ЮНЕСКО, поскольку днепровские склоны находятся под охраной этой организации. Также речь идет об обустройстве канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройстве достаточного количества паркингов и зон отдыха.

«В этом проекте будут объединены маршрутами знаковые места Киева. А Почтовая площадь станет туристическим хабом, откуда можно будет добраться до красивейших локаций Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он заметил, что кто-то, возможно, спросит, а почему раньше столичная власть не делала этого.

«Ибо в той ситуации, в которой мы получили город, мы сначала сосредоточились на острых проблемах жизнеобеспечения города, которые требовали решения», – подчеркнул Виталий Кличко. В частности, был пустой бюджет, город имел долг в 24 миллиарда гривен, который уже сокращен почти вдвое, и досталась в наследство полуразрушенная инфраструктура. Поэтому, добавил мэр Киева, первоочередной задачей было стабилизировать экономическую ситуацию в столице, решить ряд ключевых проблем и тем самым дать сигнал инвесторам, что в развитие Киева можно вкладывать средства.

Виталий Кличко также подчеркнул, что реализация Концепции развития инфраструктуры также связана с привлечением инвестиций и поступлениями в бюджет Киева.

«Все инвестиции и поступления мы вкладываем в развитие инфраструктуры, чтобы киевляне видели, что город действительно развивается и становится комфортным», – сказал столичный голова.

Он также напомнил, что столичная власть уже восстановила работу киевских фонтанов, открыла обновленную пешеходную зону на Почтовой площади, реконструировала киевский велотрек и открыла парк «Наталка».

«Мы показали, какими должны быть парки. И это только начало. Мы работаем над большим количеством проектов, которые изменят наш город. Ведь потенциал у Киева очень большой», – подчеркнул Виталий Кличко.