Суд разблокировал счета КП "Киевский метрополитен"

Хозяйственный суд Киева снял трехмесячный арест со счетов КП "Киевский метрополитен". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Юрий Левченко.

Читайте такжеВ столичном метрополитене рассказали, что сохранят льготы и скидки после вынужденного повышения цены"Суд разблокировал счета метрополитена, однако отказал в отсрочке исполнения постановления о взыскании долга в 2 млрд", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины обязал взыскать с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1,924 млрд грн.