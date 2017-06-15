Кличко: До конца весны следующего года мы планируем осуществить реконструкцию легендарного стадиона "Старт

Об этом Виталий Кличко заявил во время выездного совещания с главами районов по объектам реконструкции в столице.

«Сейчас мы находимся на легендарном стадионе «Старт». Здесь в августе 1942 года состоялся футбольный «Матч смерти» между командой «Старт» и немецкой «Flakelf», – отметил Виталий Кличко. – Сложно представить, что этот легендарный объект, который был построен в 30-х годах прошлого века, мог быть уничтожен. В 2010 году землю стадиона отвели для строительства жилого комплекса. «Битва» за «Старт» велась 7 лет. И мы вместе с общественностью смогли отстоять этот объект», – подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что в феврале этого года Высший хозяйственный суд окончательно вернул спорткомплекс киевлянам. В настоящее время право собственности на земельный участок зарегистрировано за Киевским городским советом, а целостный имущественный комплекс стадиона «Старт» в ближайшее время будет передан Фондом госимущества на баланс Киевской городской совета.

Во время инспекции Виталий Кличко ознакомился с предыдущей концепцией реконструкции стадиона и дал задание проектантам вместе с Федерацией футбола Украины также обсудить необходимое количество мест на трибунах и предусмотреть места для подземной парковки.

«Уже в следующем году мы проведем реконструкцию стадиона «Старт», и я дал задание завершить ее до конца весны 2018-го. Убежден, что после завершения работ стадион превратится в один из ведущих центров столицы для занятий спортом», – отметил мэр столицы.