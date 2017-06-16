"Киевпастранс" обнародовал изменения движения во время "Парада трамваев" на Контрактовой площади

17 июня 2017 года на время проведения «Парада трамваев» на Контрактовой площади с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) будет закрыто движение трамваев на участке от Контрактовой площади до Подольского ТРЭД и от Контрактовой площади до ул. Сечевых Стрельцов, сообщает пресс-служба КГГА.

На этот период изменят работу трамваи №№ 12, 14, 18, 19, автобусы № 119 и № 502 и будут курсировать дополнительные автобусные маршруты № 18Т и № 19Т, так:

- движение трамваев № 14 и № 18 закрывается;

- трамваи № 12 и № 19 будут курсировать от Пущи-Водицы и площади Тараса Шевченко до Подольского ТРЭД;

- временный автобусный маршрут № 18Т будет курсировать от ст. м. «Контрактовая площадь» до ул. Сечевых Стрельцов по трассе: ул. Верхний Вал – ул. Межигорская – ул. Нижний Вал – ул. Глубочицкая – Глубочицкий проезд – ул. Сечевой Стрельцов – ул. Глыбочицкая – ул. Верхний Вал;

- временный автобусный маршрут № 19Т будет курсировать от ст. м. «Контрактовая площадь» до ул. Сырецкой по трассе: ул. Верхний Вал – ул. Межигорская – вул. Щекавицкая – вул. Константиновская – вул. Юрковская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. С. Скляренко – ул. Куреневская – вул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Верхний Вал;

- автобусы № 119 и № 502 будут курсировать от ул. Смолича и просп. Г. Гонгадзе до ул. Верхний Вал.

Пассажиры автобусов № 18Т и № 19Т смогут пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.

Ознакомьтесь с расписанием движения наземного транспорта на официальном сайте «Киевпастранса» в разделе Пассажирам – Маршруты и расписание движения.