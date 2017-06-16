Кличко объяснил выбор проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявском мосту

Градостроительный совет выбрал проект реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Победы по ул. Гетьмана (Шулявского путепровода), исходя из стоимости, сроков воплощения проекта и оптимальной организации движения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам во время инспекции реконструкции транспортного узла на пересечении проспекта Победы и ул. Щербаковского.

Мэр отметил, что на проектном конкурсе рассматривали сначала семь предложений. Но Градостроительный совет выбрал проект, исходя из трех ключевых факторов: эффективная работа развязки, смета работ и время их выполнения.

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«Я доверяю людям, которые являются экспертами, занимаются строительством всю жизнь, которые глубоко понимают ситуацию. И теперь наша задача – воплотить этот проект максимально быстро и качественно», – подчеркнул мэр.

Расчетная стоимость проекта составляет 400 млн грн, работы, которые начнутся этой осенью, продлятся полтора года.

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Комментируя альтернативный вариант реконструкции со строительством реверсного кольца, Виталий Кличко отметил, что, по мнению экспертов, он имеет ряд недостатков. В частности, проект предусматривает более длительное перекрытие проспекта Победы, затратное перекладывание коммуникаций, которые пролегают глубоко под землей, установка насосной станции для отвода воды.

«Таким образом, этот вариант растянут во времени и гораздо дороже – его стоимость составляет около 1,5 млрд грн. Хочу подчеркнуть, что я опираюсь исключительно на экспертную оценку людей, которые являются специалистами своего дела», – подчеркнул Виталий Кличко.