В КГГА объяснили необходимость повышения тарифов на содержание домов

С 1 июля в столице вступают в силу тарифы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий. В августе киевляне получат счета с новыми тарифами: планируется, что средневзвешенный тариф в Киеве составит 5,80 грн/м кв. Благодаря новым тарифам будут повышены зарплаты работникам рабочих профессий, а также планируется увеличить объемы средств на текущие ремонты, обслуживание лифтов и другие неотложные нужды в жилищном фонде. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время пресс-брифинга, посвященного установлению новых тарифов для коммунальных предприятий.

На смену тарифов повлияли:

рост почти в семь раз стоимости электрической энергии для освещения мест общего пользования и работы лифтов возросли (с 0,2436 грн. за 1кВт до 1,68 грн за 1кВт);

рост вдвое тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов;

рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 90%;

росту в три раза стоимости горюче-смазочных материалов.

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«Тариф для коммунальных Жэков не менялся почти семь лет. В течение последних двух лет коммунальные предприятия обращались к городской власти с просьбой скорректировать тариф. Но на фоне увеличения иных тарифов – на тепло, горячую воду, электроэнергию, мы отказывали предприятиям, понимая пределы платежной способности людей. Однако сейчас речь идет о том, чтобы сохранить сферу предоставления услуг в рабочем состоянии и не потерять рабочих, которых уже сейчас не хватает. Я имею в виду дворников, слесарей, сантехников, кровельщиков, которые получают минимальную заработную плату (нехватка дворников в Киеве составляет около 40%, других технических работников – 30%). Изменением тарифов мы стремимся обеспечить бесперебойное предоставление услуг и улучшить сервис. Именно поэтому мы будем требовать от коммунальных служб коренного изменения подхода к оказанию услуг и клиенториентированности», – сказал Петр Пантелеев.

Он также отметил, что для киевлян сохраняется скидка в размере 10% в случае, если счета уплачены до 20 числа.

Как сообщил советник первого заместителя председателя КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский, тариф коммунальных предприятий остается одним из самых низких в столице.

«Средний тариф коммунальных предприятий составит после корректировки 5,80 грн/кв. м, тогда как тариф коммерческих Жэков сейчас достигает не менее чем 7 грн/кв. м», – отметил он.

По словам директора Коммунального предприятия «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева» Ирины Бойко, изменение тарифа позволило уже повысить зарплаты дворникам и другим техническим специалистам, а в дальнейшем даст возможность привлечь больше средств в текущий ремонт и обслуживание устаревшего жилого фонда, что требует больших капиталовложений.

«Мы повысим квалификационные требования к работникам, распределим объемы функций уборки придомовой территории и уборки лестничных клеток, чтобы за это отвечали два сотрудника и качество работы было выше. У нас 80% жилого фонда столицы находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому мы планируем обновить оборудование, технику и увеличить объемы вложений на выполнение текущего ремонта», – подчеркнула Ирина Бойко.

Справочно.

В Киеве работает 10 муниципальных предприятий, предоставляющих услуги по содержанию домов и придомовых территорий – Управляющие компании по обслуживанию жилого фонда. Это одно предприятие в каждом районе, что имеет в своем составе подразделения – участки, которые на местах обеспечивают уборку территорий, обслуживание зданий с внутренними (внутри дома) тепловыми, водопроводными, электрическими сетями.

Указанные предприятия осуществляют обслуживание 8,4 тысяч жилых домов. Это 73% от общего количества многоквартирных домов (11,4 тысячи).

До июля средний тариф, применявшийся муниципальными управляющими компаниями, составляет 2,85 грн/м кв. до 20 числа и 3,14 грн/м кв. после 20 числа. Если сравнивать тариф коммунальных предприятий и стоимость аналогичных услуг в коммерческих структурах, то тариф в частных Жэках составляет в среднем от 7 грн/м кв.

В системе коммунальных предприятий Киева работает 4,6 тысяч мастеров по уборке. Потребность в кадрах – более 7,3 тысячи. То есть укомплектованность составляет лишь 62,7%. Норма обслуживания составляет 3174 м2 придомовой территории. В целом работники по комплексной уборке и содержанию придомовых территорий осуществляют уборку на 40 336,1 тыс. м2 – придомовых территорий и 3 862,9 тыс. м2 – лестничных клеток. Количество ремонтных работников – 2 тысячи, уровень укомплектованности – 70%.