В Киеве до сих пор не демонтировали 10 советских памятников (список)

На сегодняшний день в Киеве насчитывается 10 памятников и 18 памятных знаков, которые подлежат демонтажу по закону о декоммунизации. Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает 44.ua.

"По подсчетам Института, по состоянию на 15 июня 2017 года в Киеве остаются не демонтированными 10 памятников и 18 памятных знаков", - сказал Вятрович.

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В частности, скульптура автору романа "Как закалялась сталь" Николаю Островскому, советскому военному деятелю Михаилу Кирпоносу, конная статуя Щорсу и скульптурная композиция экипажу бронепоезда "Таращанец".

Среди памятных знаков отметим барельеф "Большевикам 1918" в Печерском районе (завод Арсенал), барельеф Ленину на ст. м. "Театральная", а также памятную доску министру обороны СССР Андрею Гречко.