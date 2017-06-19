В Борисполе военный ранил из табельного оружия гражданского

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий выстрелил в гражданского, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения.

Читайте такжеСмертельная погоня в Киеве: прокуратура изъяла документы по расследованию действий полицейскихОб этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что 18 июня 2017 года, находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, нанеся огнестрельное ранение в ногу потерпевшему, который безосновательно находился на территории поста.

Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.