Пожар в Киеве: на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого горит дом (фоторепортаж, видео)
17:23, 20 июня 2017Киев
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Пожар на столичном Крещатике достаточно мощный.
В центре Киева вспыхнул пожар / фото УНИАН
В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горит дом.
Как передает корреспондент УНИАН, пожар довольно мощный, дымом затянуло часть Крещатика в сторону Бессарабской площади.
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На первом этаже этого дома размещены аптека, салон мобильной связи и еще несколько магазинов. Верхние этажи, судя по тому, что они затянуты лесами, находятся на ремонте. На место чрезвычайного происшествия только что прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.
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Новость в сюжете: Пожар на Крещатике