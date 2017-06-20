Появились кадры масштабного пожара на Крещатике (фоторепортаж)
18:14, 20 июня 2017Киев
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В центре столицы горит здание Центрального гастронома.
На месте происшествия работают около 10 пожарных машин и примерно столько же автомобилей скорой помощи.
Читайте такжеПожар в Киеве: на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого горит дом (фоторепортаж, видео)Судя по характеру пожара, дом по адресу Крещатик, 40/1 начал гореть с крыши, поскольку интенсивное пламя и дым сначала наблюдалось только на крыше. Однако огонь уже перекинулся на второй этаж здания, а крыша фактически выгорел.
Пожар интенсивнаый поскольку здание старое и имеет деревянные перекрытия. Пожарные поставили две лестницы и из них и с пожарной башни пытаются потушить пламя.
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Новость в сюжете: Пожар на Крещатике