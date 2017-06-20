Огонь из здания центрального гастронома Киева может перекинуться на жилые дома - ГСЧС

18:28, 20 июня 2017
Киев
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Локализовать пламя пожарным пока не удается.

Вогонь може перекинутися на сусідні будинки \ УНИАН

Из-за пожара в здании бывшего Центрального гастронома на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Киеве существует угроза перекидывания огня на жилые дома.

Читайте такжеПоявились кадры масштабного пожара на Крещатике (фоторепортаж)Как сообщили УНИАН в столичном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пламя вспыхнуло в нежилых помещениях 2-го и 3-го этажа.

Локализовать пожар пока не удалось из-за наличия в здании деревянных перекрытий между этажами.

«Сейчас пострадавших нет, но существует угроза перекидывания огня на жилые дома», - отметили в столичном управлении ГСЧС.

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Новость в сюжете: Пожар на Крещатике
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