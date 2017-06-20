Масштабный пожар на Крещатике показали с высоты птичьего полета (видео)

В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горит дом. Пожар достаточно мощный, дымом заволокло часть Крещатика в сторону Бессарабской площади.

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На первом этаже этого дома расположены аптека, салон мобильной связи и еще несколько магазинов. Верхние этажи, вероятно, на ремонте. На место чрезвычайного происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.

Движение по Крещатику на участке от Бессарабской площади до улицы Прорезной перекрыто для транспорта. Также существенно затруднено движение транспорта по Крещатику в направлении Европейской площади. В обратном направлении автомобили не двигаются. Регуляторы отправляют на разворот.