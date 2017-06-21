В Киеве проверят на соблюдение пожарной безопасности все исторические здания

Управление по чрезвычайным ситуациям проверит исторические здания и памятники Киева на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, сообщает "Украинская правда. Киев". По его словам, по предварительным выводам, причиной пожара в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, является халатность строителей, которые проводили работы на крыше бывшего гастронома.

Читайте такжеМасштабный пожар на Крещатике показали с высоты птичьего полета (видео) "Поэтому я обращаюсь в Управление по чрезвычайным ситуациям с просьбой проверить все подобные объекты города на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей", - сказал Плис.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в 16:55 возник пожар в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, 40/1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела крыша на площади 360 кв.м. Затем огонь по деревянным перекрытиям распространился со 2 этажа на 3 этаж и на чердак общей площадью 1000 кв. м. Пожар локализован в 19:11 на общей площади 1000 кв. м, в 21:04 - ликвидирован.

Полиция расследует пожар в здании бывшего центрального гастронома Киева по статье "Умышленное уничтожение имущества".