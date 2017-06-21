Кличко принял участие во Всемирной ассоциации мегаполисов в Канаде

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал украинскую столицу на Конгрессе Всемирной ассоциации мегаполисов, который проходит в канадском Монреале, передает пресс-служба КГГА.

Киевский городской голова принял участие в открытии Конгресса и, в частности, в панельной дискуссии «Города в центре принятия решений – комплексные стратегии устойчивого развития», где представил ключевые направления развития Киева.

Очерчивая вызовы, с которыми столкнулся, став мэром, Виталий Кличко отметил полный упадок городского хозяйства: огромный внешний долг, запущенная инфраструктура, в которую деньги не вкладывали десятками лет, пустая казна, долги по выплате зарплат и отсутствие денег для развития, коррумпированная бюрократическая система.

«В такой ситуации мы начинали практически с нуля строить жизнеспособную систему, закладывать основу для развития», – подчеркнул Виталий Кличко.

Столичная власть начала с восстановления экономики города и борьбы с коррупцией. В частности, запустили в рамках внедрения системы Smart City «Открытый бюджет», чтобы контролировать средства и развивать город. Через год эти меры позволили дополнительно получить в городской бюджет на 30% больше средств, чем планировали, погасить все долги по зарплате и направить средства на восстановление инфраструктуры и социальные программы.

«Мы заканчиваем строительство новой нитки городского коллектора, строим новые детсады и школы. Потому что их тоже остро не хватает. Ремонтируем больницы, создаем новые парки и скверы, спортивные объекты. Продолжаем уже третий год масштабный ремонт дорог. Сотни километров ежегодно капитально восстанавливаем. Одним из приоритетных проектов является завершение строительства Подольско-Воскресенского моста. То есть создание и обновление инфраструктуры – одно из стратегических направлений для Киева», – подчеркнул городской голова.

Город определил и свою стратегию работы с инвесторами.

«В прошлом году 60% привлеченных в Украину инвестиций пришли именно в Киев. И работают на город. Потому что бизнес видит, что есть изменения, что созданы прозрачные условия для его работы, что инвестиции в Украину – это выгодно и перспективно», – подчеркнул Виталий Кличко.

Особое внимание столичная власть уделяет взаимодействию с общественностью города. Общество в Украине сегодня очень активное и инициативное, и совместные усилия власти и общества дают хорошие результаты.

«Мы вместе с общиной вернули городу (через суды и тяжбы) несколько объектов, которые некогда были фактически украдены у города и отданы под застройку. Это и легендарный велотрек, и красивейший парк «Наталка», и стадион «Старт», который мы реконструируем в следующем году. Такие успехи вдохновляют людей и дают им веру, что от них тоже зависит будущее их города. Это очень важно, я считаю. И это большая помощь и опора для власти, – отметил Виталий Кличко. – Да, мы в начале пути. Но не свернем с него. Моя амбиция – сделать Киев настоящей европейской столицей: развитой, комфортной, красивой. И мы движемся в этом направлении», – подчеркнул Виталий Кличко.

Всемирная ассоциация мегаполисов (Metropolis) объединяет руководителей почти 140 крупнейших городов и агломераций мира. Она является площадкой для контактов и обмена опытом в решении широкого круга вопросов местного и глобального уровня.