Кличко анонсировал приезд в Киев специалистов из Всемирного банка, которые оценят перспективные инфраструктурные проекты

Через несколько недель в Киев приедут специалисты Международной финансовой корпорации, которые проанализируют и оценят инфраструктурные проекты, перспективные для финансирования. О такой договоренности заявил мэр Киева Виталий Кличко в Монреале после встречи с глобальным руководителем по работе с городами Международной финансовой корпорации Еленой Бурганской.

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«Восстановление инфраструктуры города – дорог, мостов, строительство развязок – это сегодня один из главных приоритетов, куда мы вкладываем много средств и куда привлекаем инвестиции, – отметил Виталий Кличко. – И мы договорились, что через несколько недель в Киев приедут специалисты Международной финансовой корпорации. Заинтересованность в сотрудничестве, в финансировании инфраструктурных проектов в корпорации есть. И мы определим конкретные проекты, которые воплотили при помощи IFC в Киеве», – рассказал после встречи мэр Киева.

Международная финансовая корпорация (IFC) является подразделением Всемирного банка и работает с городами без госгарантий. Большую часть средств корпорация выделяет на строительство дорог, мостов, транспортной инфраструктуры. Также IFC работает через частных партнеров.

Корпорация готова предоставить Киеву консультационную поддержку и помощь в разных направлениях и стратегически заинтересована в финансировании проектов в Киеве. До этого ни одной сделки напрямую с городами в Украине Международная финансовая корпорация не заключала.