Главный архитектор Киева рассказал, по каким критериям был выбран проект реконструкции Шулявского моста

Проект реконструкции Шулявского путепровода от «Киевдормостпроекта» был принят членами градостроительного совета единогласно, поскольку из поданных на конкурс проектов только он соответствовал заданным критериям. Об этом в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Наш Киев» заявил главный архитектор столицы Александр Свистунов.

По его словам, другие поданные проекты, в том числе так называемый альтернативный проект трехуровневой развязки с реверсивным кольцом, не соответствуют первичным стратегическим критериям: сроки, бюджет, инженерные коммуникации и комфорт для киевлян.

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«Самый первый и самый важный критерий выбора проекта — это сама возможность реализации. Она связана с подземными переходами, сетями, которые проходят на этой территории, с расстояниями до жилых домов, заездами во дворы, ну и непосредственно с метрополитеном. Далее — пропускная способность и обеспечение движения по проспекту Победы на время строительства, ведь это вопрос, с которым столкнутся сотни тысяч киевлян во время проведения работ, а это не день и не два, а год-полтора в случае реализации выбранного проекта», — сообщил Александр Свистунов.

Главный архитектор Киева рассказал о недостатках «альтернативного проекта». «На градостроительном совете самого автора проекта не было. За него презентовали проект другие люди. При этом инженерное управление не получило удовлетворительных ответов на те вопросы, которые нас крайне интересовали: это и сроки и возможность перекладки сетей, коммуникаций и бюджетирование», — отметил Свистунов.

Также, по его словам, в ходе обсуждения было высказано «очень много замечаний и обсуждений касательно того, что вариант с трехуровневой развязкой противоречит существующим правилам дорожного движения». «Также, как я упомянул выше, он нереализуем в виду коммуникационных сетей, по крайней мере, нам никто не дал внятного ответа, каким образом это можно реализовать. Всего там было более 25 аргументированных замечаний, которые изложены на бумаге», — резюмировал Александр Свистунов.

По его данным, в так называемом "альтернативном" варианте, который не приняли, был указан срок реализации в три года, а бюджет — около 1,5 миллиардов. «Сроки в два раза дольше, а бюджет почти в четыре раза больше. Представьте себе перекрытую Шулявку на 3 года. И это только планово, без учетов форс-мажоров. И представьте себе — расходовать 1,5 млрд гривен на одну развязку, когда в Киеве более 70% путепроводов находятся в плачевном состоянии и их необходимо ремонтировать, строить новые и тому подобное. Это просто неразумное расходование средств. Ну и немаловажный минус – альтернативный проект не учитывает правила дорожного движения. Именно по этим причинам, проекты, которые не получили одобрение на градсовете, выпали из конкурентной борьбы», — заявил Александр Свистунов.

Он добавил, что в итоге решение было принято единогласно: «Не было ни одного сомневающегося человека – все выступили за тот вариант, который в конечном итоге и был утвержден на градостроительном совете», — подчеркнул столичный главархитектор.​