Ассоциация городов Украины выступает за "зеленый тариф" на производство электрической энергии из мусора

Среди приоритетов работы ассоциации городов Украины – сокращения объемов бытового мусора. Об этом стало известно из сообщения на сайте организации, которое было опубликовано 23 июня.

Ситуация с захоронением бытового мусора близка к критической – в стране назревает глобальная экологическая проблема. Члены Ассоциации городов Украины, предложили варианты решения этой проблемы.

Эксперты Ассоциации городов Украины участвовали в подготовке Национальной стратегии обращения с отходами, активно принимали участие в разработке законопроектов, которые кардинально повлияют на ситуацию в данной сфере. Профильные комитеты парламента поддержали эти изменения, что в перспективе позволит уменьшить количество свалок мусора и объемы утилизации отходов.

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Члены Ассоциации городов Украины поддерживают внедрение «зеленого тарифа» на производство электрической энергии во время сжигания бытовых отходов, что позволит частично решить проблему переполненных полигонов за счет уменьшения объемов мусора.

Важным направление деятельности Ассоциации является обмен опытом с западными коллегами: 15 июня прошла встреча мэров украинских городов и руководителя польского предприятия, которое вырабатывает оборудование для эффективной и экологически чистой переработки мусора.

Понимая всю сложность ситуации, Ассоциация городов Украины прилагает максимальные усилия и призывает всех - народных депутатов, представителей органов центральной и местной власти, местного самоуправления, объединиться и комплексно решить эту важную проблему.