К депутату Киевсовета, которая борется с незаконными застройками в городе, пришли с обыском

В доме киевской активистки, депутата Киевсовета от "Самопомощи" Ольги Балицкой, которая активно борется с незаконными застройками в городе, начались обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред «Нового времени» Виталий Сич.

«Сначала она получила огромную кампанию по своей дискредитации - не только в интернете, о ней даже раздавали листовки в метро. Потом под ее окна принесли гроб и ее же показательно похоронили. Теперь у нее дома начались обыски. Почитайте, вам понравится», - написал Сич.

Сама Балицкая сообщила, что уголовное производство для обоснования обыска возбуждено не против нее.

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«Уголовное производство для обоснования обыска возбуждено не против меня (против какого-то чинаря; на меня ничего не нарыли, хоть старались). Меня случайно просто так решили обыскать, в "рамках расследования", так сказать, - написала Балицкая на своей странице в Facebook. - Просто не налазит на голову, что у судов "не хватает времени/судей" на дела Майдана, всяких "юр енакиевских", сторонников яныка и тп, но находится ресурс на 3 (три подряд, Карл !!!) экстренно срочных заседания для попытки запугать меня и моих родных. Отмирающие методы '90-х только подтверждают, что нас боятся, очень-очень сильно, и что мы - на правильном пути, и 100% победим!»