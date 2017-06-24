Жители Троещины, Оболони и Подола 26 июня получат горячую воду - КГГА

Жители столичных массивов Троещина, Оболонь и Подол в понедельник, 26 июня, получат горячую воду. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Читайте такжеПять районов Киева полмесяца будут сидеть без горячей водыНапоминается, что «Укртрансгаз» снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6, введенные ранее из-за неуплаты за услуги транспортировки газа, и началось возобновление газоснабжения.

Ожидается, что развертывание технологических процессов продлится 2-3 суток, а поставка горячей воды начнется 26 июня.

Как сообщал УНИАН, в конце мая «Киевтрансгазом» было прекращено газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным «Киевэнерго», причиной прекращения газоснабжения стали накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По словам представителей «Киевэнерго», долги компании были обусловлены тем, что государство не погасило долги по субсидиям, которые покрывали часть расходов населения на оплату коммунальных услуг.

21 июня в «Укртрансгазе» заявили, что готовы возобновить подачу газа на теплоэлектроцентрали Киева при условии выплаты 60 млн грн долга.

Сегодня, 24 июня, «Укртрансгаз» снял ограничения на транспортировку газа для столичной ТЭЦ-6. В «Нафтогазе» заявили, что «Укртрансгаз» согласился возобновить газоснабжение, хотя из 61 млн грн долга за транспортировку газа в настоящее время поступило лишь 20 млн грн.

Общий долг «Киевэнерго» перед «Укртрансгазом» за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн.

23 июня КГГА направила «Укртрансгазу» письмо, которым гарантировала контроль за выполнением «Киевэнерго» в срок до 30 июня своих обязательств по погашению долга в сумме 41 млн грн.