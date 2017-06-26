В КГГА рассказали, что надо делать для избежания нового отключения киевских ТЭЦ

Продолжается запуск оборудования на ТЭЦ № 6, запущен паровой котел и происходит подогрев системы, после чего начнется подача горячей воды в дома киевлян. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время еженедельного пресс-брифинга, передает пресс-служба столичной власти.

«24 июня возобновлено газоснабжение ТЭЦ № 6. Завтра состоится подсоединение нагрузки и районы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получат услугу. Восстановление работы ТЭЦ стало возможным благодаря достижению договоренностей между дочерним предприятием «Нафтогаза» «Укртрансгазом» и ПАО «Киевэнерго». В этом процессе город обеспечивает контроль за соблюдением обязательств «Киевэнерго», чтобы ситуация не повторилась и люди снова не остались без услуг», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, чтобы избежать повторения ситуации, необходимо обеспечить стабильность взаиморасчетов за потребленные коммунальные услуги.

«Я обращаюсь ко всем потребителям, в том числе предприятиям различных форм собственности, с просьбой не накапливать долги. Межотопительный период – наиболее оптимальное время для того, чтобы погасить долги за коммунальные услуги, поскольку счета в это время самые низкие. Все начисления, вызывающих сомнения, требующие сверки, проверки работы теплового оборудования – будут проверены. Именно на этом мы должны сосредоточиться в межотопительный период и на этом должны сосредоточить свои усилия исполнители услуг. «Киевэнерго», «Киевводоканал» и ООО «Евро-Реконструкция» должны проинформировать своих потребителей относительно того, куда необходимо обратиться, чтобы проверить начисления и, в случае ошибки, осуществить перерасчет», – подчеркнул Пантелеев.