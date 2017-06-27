Кличко открыл первый в столице Центр социальных услуг

В новом Центре социальных служб киевляне смогут удобно и быстро получить около 100 социальных услуг. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия Центра социальных служб в Святошинском районе Киева, как сообщается на сайте КГГА.

«Хочу поздравить жителей Святошинского района с открытием первого в столице и одного из лучших в Украине Центров социальных служб, – сказал мэр. – В вашем районе уже есть лучший Центр предоставления административных услуг. И сегодня я рад открыть прозрачный офис для предоставления социальных услуг, чтобы каждый киевлянин быстро и комфортно получал необходимые соцуслуги и решал все свои вопросы без очередей и в одном месте. Ведь в новом Центре можно получить около 100 социальных услуг», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сегодня вопросы социальной поддержки (назначение пенсий и предоставления различных видов социальной помощи, социальных услуг) и обеспечение рабочим местом должно решаться в максимально сжатые сроки. И столичная власть делает все для того, чтобы человек, обращаясь в такой офис, получил всю необходимую ему информацию, прозрачную систему начислений, чтобы это происходило вовремя и оперативно.

Преимуществом предоставления услуг в таком формате является то, что в одном помещении, который будет работать в формате «прозрачный офис», можно получить базовый пакет услуг социального характера по разным направлениям. Это и оформление субсидий, социальных выплат, пенсий, содействие в подборе работы, начисление пособия по безработице, предоставление информационных услуг по социальных услуг пенсионерам, лицам с инвалидностью, семьям с детьми, молодежи.

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Сегодня в Киеве все службы социального направления расположены по разным адресам. Причиной такой разобщенности социальных служб в большинстве случаев является отсутствие свободных приспособленных помещений. Создание центра дало возможность собрать в одном здании все социальные службы, в частности: управление труда и социальной защиты, управления Пенсионного фонда Украины, центр занятости.

Центр оборудован необходимым оборудованием. Здесь также есть детская игровая зона, комната матери и ребенка. Действует электронная очередь.

В центре обеспечены максимальные условия для предоставления транспортных услуг лицам с инвалидностью, в частности: соответствие помещений и их элементов (пандусов, санузлов) строительным требованиям относительно посещения их людьми с инвалидностью; установка визуальных знаков, звукового оповещения электронной очереди; размещение информационных материалов знаков со шрифтом Брайля; прием граждан с недостатками слуха сертифицированными специалистами, в том числе специалистом, который владеет языком жестов; есть социальный транспорт для перевозки лиц с инвалидностью.

Мэр отметил, что это первый Центр социальных служб в Киеве и столичная власть планирует открывать такие прозрачные офисы, где киевляне смогут получить необходимые социальные услуги, и в других районах.

«К сожалению, здесь не присутствует премьер Владимир Гройсман. Мы открывали вместе такие центры в Виннице и Харькове. И, по моему мнению, центр в Киеве – лучший в Украине по спектру предоставления услуг, за оборудованием, за сервисом. И это только начало. Будем открывать следующие центры. Уверен, что в каждом районе столицы должен быть социальный центр такого уровня», – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева отметил, что в новом центре реализованы все основные мировые стандарты обслуживания людей.

«Это система «фронт» и «бэк» офис, система электронного управления очередью, доступность для людей с ограниченными возможностями, – отметил министр. – Мы гордимся тем, что сделал Киев. Этот центр социальных услуг действительно является лучшим в Украине. Киев как столица вновь задает тон в организации системы обслуживания. И я очень хочу, чтобы этот стандарт перенимали другие города», – отметил Андрей Рева.