Киевский метрополитен подвергся вирусной атаке

Столичный метрополитен подвергся масштабной хакерской атаке, оплата банковскими картами пока невозможна. Об этом подземка сообщила на своей странице в Facebook.

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"Оплата банковскими картами в подземке пока невозможна. Хакерская атака. Бесконтактные карточки метро работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта".