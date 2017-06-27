Киевский метрополитен подвергся вирусной атаке
15:45, 27 июня 2017Киев
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Сейчас бесконтактные карточки в метро работают в обычном режиме.
Метрополитен также подвергся хакерской атаке / фото УНИАН
Столичный метрополитен подвергся масштабной хакерской атаке, оплата банковскими картами пока невозможна. Об этом подземка сообщила на своей странице в Facebook.
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"Оплата банковскими картами в подземке пока невозможна. Хакерская атака. Бесконтактные карточки метро работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта".
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