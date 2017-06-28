Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику автору первой украинской Конституции Пилипу Орлику, которая состоялась при участии Президента Украины, представителей Правительства и Верховной Рады.

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«Конституция – это фундамент нашей государственности, независимости, демократии. Принятие Основного закона в 1996 году стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина в нашем государстве. Главное, чтобы положения и нормы украинской Конституции были не только декларациями, а реально работали на благо граждан Украины. Чтобы каждый украинец чувствовал себя защищенным и чувствовал, независимо от должности, социального статуса, политических и религиозных убеждений, что живет в современном европейском демократическом государстве, где царит закон и главенствує право», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, хотя сегодняшняя Конституция Украины достаточно молода и ей исполняется только 21 год. Первая же украинская Конституция гетмана Пилипа Орлика была создана более 300 лет назад и одной из первых в Европе и в мире создала демократические стандарты разделения властей в управлении между законодательной, исполнительной и судебной ветвями.

«Я верю, что Украина станет конституционно развитой и правовым европейским государством с высокими стандартами жизни и полным соблюдением демократических прав и свобод наших граждан», - подчеркнул мэр Киева.