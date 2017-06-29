Кличко вручил удостоверения первым представителям формирования по охране правопорядка "Муниципальная варта"

Мэр Киева Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36-ти представителям нового общественного формирования по охране правопорядка «Муниципальная варта», которые приняли сегодня присягу, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что создание такого подразделения – это первый шаг к появлению муниципальной полиции в украинской столице.

«Я хочу поздравить каждого из вас и поблагодарить за ваше желание поддерживать правопорядок в нашем городе. Хочу заверить, что каждый из вас может рассчитывать на мою поддержку. И я так же рассчитываю на вас, понимая, что мы с вами – одна команда», – обратился Виталий Кличко к членам «Муниципальной варты».

Мэр Киева подчеркнул, что город понимает свою ответственность в вопросе безопасности жителей столицы.

«Поэтому мы всячески помогаем полиции, в рамках городской программы «Безопасная столица» создали, в частности, единый дата-центр, устанавливаем камеры видеонаблюдения на улицах города. И создание «Муниципальной варты» – это результат наших усилий для помощи полиции в обеспечении правопорядка на улицах Киева. Ведь не секрет, что вопрос безопасности – один из главных, который беспокоит не только киевлян, а и всех украинцев», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что «Муниципальная варта» – это первый шаг к созданию муниципальной полиции Киева.

«Новосозданное подразделение будет помогать полиции обеспечивать и поддерживать правопорядок в столице. В частности, по решению проблем незаконной торговли, ненадлежащей парковки, патрулирование улиц города и других направлений», – подчеркнул Виталий Кличко.

Киевское городское общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы «Муниципальная варта» будет работать во всех районах Киева в тесном сотрудничестве с представителями подразделения Национальной полиции. Среди членов новообразованного формирования – участники АТО, которые вернулись с Востока Украины и стремятся помочь в обеспечении правопорядка в Киеве. Уже созданы районные подразделения «Муниципальной варты», назначены их руководители. Вскоре появится также «горячая линия» формирование.

«Муниципальная варта» работает на общественных началах, однако город, понимая важность финансирования работы по формированию, работает над тем, чтобы предусмотреть средства на обеспечение его деятельности за счет бюджета столицы.

Сегодня получили удостоверения первые 36 из 100 членов общественного формирования «Муниципальная варта», остальные пока оформляют документы и получат удостоверение вскоре.