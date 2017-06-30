В Киеве отметили 25-летие Ассоциации городов Украины

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл торжественное заседание АГУ по случаю 25-летия организации.

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«Сегодня мы собрались, чтобы отметить юбилейную дату – 25 лет Ассоциации городов Украины. И сегодня здесь именно те люди, благодаря которым наша Ассоциация является мощной организацией, которая отстаивает права местного самоуправления. Прежде всего, это представители общин – членов Ассоциации, а также наши ветераны – те, кто развивал Ассоциации, - отметил Виталий Кличко. – Рад приветствовать в этом зале Президента Украины Петра Порошенко, представителей парламента, правительства. А также – представителей ассоциаций местного самоуправления, международных организаций - всех, кто является нашими единомышленниками и партнерами в деле реформирования и развития местного самоуправления», – отметил мэр Киева.

В торжественном мероприятии принимают участие около 800 представителей общин – членов АГУ со всей Украины, члены правительства, представители парламента.

Открылось заседание выступлением Президента Украины Петра Порошенко.