В Киеве после ложного минирования открыли станцию метро "Театральная"

14:24, 02 июля 2017
Киев
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«Станция "Театральная" проверена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме», - сказано в сообщении метрополитена. 

В Киеве

Взрывчатка на станции киевского метрополитена «Театральная» не обнаружена, работа станции возобновлена.

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Об этом столичный метрополитен сообщает на своей странице в Facebook.

«Станция "Театральная" проверена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме», - сказано в сообщении.

Напомним, станция метрополитена "Театральная" в Киеве из-за сообщения о минировании не работала на вход и выход, а также на пересадковом узле. 

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Теги: #станция метро Театральная#минирование метро