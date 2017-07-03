Кличко принял участие в открытии круглого стола, организованного Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко принял участие в открытии круглого стола «Надлежащее управление в крупных городах Украины и Европы: эффективность и действенность», которую организовал Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в рамках проекта «Содействие развитию местной демократии в Украине» и Плана действий Совета Европы для Украины на 2015-2017 годы.

Читайте такжеВ Киеве отметили 25-летие Ассоциации городов УкраиныВиталий Кличко отметил, что после Революции достоинства начался активный процесс развития гражданского общества в Украине. При этом выросли ожидания граждан по воплощению необходимых изменений и реформ, выросли требования к открытости и прозрачности власти, выросли и возможности участия общественности в принятии решений.

«За три последних года в сфере муниципального управления состоялись кардинальные изменения. Происходит децентрализация в сфере предоставления административных услуг и градостроительства. Меняются подходы к бюджетному планированию и региональному развитию. Большие города внедряют инновационные технологии в городском управлении», - подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что децентрализация, о которой сейчас много говорят, должна иметь более ощутимый эффект.

«Одной из самых больших проблем, с которой ко мне обращаются как к председателю Ассоциации городов члены нашей организации, является определение объема делегирования муниципальной власти полномочий правительства. Сегодня государство хаотично передает полномочия, например, в сфере социальных льгот и субсидий. Проблема заключается в том, что право на получение льгот определено законами и его вводила центральная власть. А финансирование таких льгот фактически перевели на местные власти. И мы вынуждены отдавать значительные ресурсы из программ благоустройства, развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог на финансирование общегосударственных льгот», - сказал Виталий Кличко.

Кроме того, государство должно на законодательном уровне закрепить права и предоставить полномочия муниципалитетам решать острые проблемы городов. Речь, в частности, об упорядочении парковки, возможность эффективно решать проблему утилизации твердых бытовых отходов, создание муниципальной полиции, другие вопросы.

«Хотел бы отметить, что в контексте реформы по децентрализации остро стоит и проблема функционирования городских агломераций. И здесь важно скоординировать процессы объединения территориальных общин с закономерным движением больших городов к расширению своей территории. Ведь окружающие города и поселки пользуются всей социальной и коммунальной инфраструктурой большого города, а бремя обеспечения этого ложится исключительно на власть этого города», - подчеркнул Виталий Кличко.

В своем вступительном слове Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мозлером-Торнстрем отметила, что сегодня перед многими крупными городами появились схожие проблемы: рост городского населения и нагрузки на инфраструктуру городов, экологические и социальные вопросы. Вместе с тем, для успешной работы городских властей важна прозрачность ее деятельности, привлечение граждан для обеспечения демократического принятия решений.

«Сегодняшний круглый стол - хорошая возможность обсудить наши проблемы, обменяться опытом, научиться друг у друга и надышаться успешными примерами», - отметила президент.

В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что подобные мероприятия крайне важны, поскольку помогают совместно выработать решения для решения острых проблем украинских городов, обмениваться идеями и опытом.

«Очень рад, что хорошие отношения и сотрудничество с Президентом Конгресса местных властей, и происходят такие встречи. Мы имеем полную поддержку и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество. Ведь, если история местного самоуправления за рубежом насчитывает сотни и десятки лет, то мы начинаем этот процесс фактически с нуля. При этом приходится преодолевать большие вызовы, стоящие перед нашей страной, и воплощать ожидания граждан», - отметил мэр Киева.