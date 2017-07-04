Uber запустил в Киеве новый сервис UberBLACK с автомобилями премиум-класса

Uber расширил линейку сервисов, доступных киевлянам и запустил в Киеве премиальный сервис UberBLACK, который доступен пользователям с 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис нацелен на тех пользователей, кто хочет передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности и при этом получать обслуживание самого высокого уровня. Сервис доступен в Киеве с 4 июля, стоимость поездки на UberBLACK будет рассчитываться по формуле: 85 грн. за подачу автомобиля, 10 грн. за каждый километр и 1 грн. за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 130 грн», - говорится в сообщении компании.

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К UberBLACK будут подключены такие автомобили, как, например, Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry XV07 и другие марки премиум-класса. Чтобы воспользоваться новым сервисом в Киеве, достаточно передвинуть слайдер на опцию UberBLACK в приложении Uber.

“Uber в Украине развивается рекордными темпами: всего год назад Украина появилась на карте Uber, а мы уже представлены не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и во всех городах отмечаем рост числа пользователей и водителей-партнёров. Кроме того, в дополнение к uberX и UberSELECT мы сегодня впервые запускаем в Украине премиальный сервис UberBLACK, – сказал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

Как сообщал УНИАН ранее, компания Uber уволила вице-президента Энтони Левандовски, который возглавлял программу создания беспилотных грузовиков. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters. Отмечается, что решение связано с нежеланием Левандовски выступать в суде по иску компании Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), которая обвинила его в краже технологий