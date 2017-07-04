На Трухановом острове начался демонтаж киосков

15:50, 04 июля 2017
Киев
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Работники департамента городского благоустройства за месяц должны убрать незаконные МАФы.

Типичный Киев

На Трухановом острове начался демонтаж незаконных временных сооружений, сообщает группа Киева на странице в Facebook. 

Читайте такжеВ Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)«Комиссия обязала департамент городского благоустройства демонтировать все незаконные МАФы на Трухановом острове», - говорится в сообщении.

Коммунальным работникам выделили месяц на то, чтобы убрать киоски.

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Теги: #демонтаж киосков трухановом