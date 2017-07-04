На Трухановом острове начался демонтаж киосков

На Трухановом острове начался демонтаж незаконных временных сооружений, сообщает группа Киева на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)«Комиссия обязала департамент городского благоустройства демонтировать все незаконные МАФы на Трухановом острове», - говорится в сообщении.

Коммунальным работникам выделили месяц на то, чтобы убрать киоски.