На Трухановом острове начался демонтаж киосков
15:50, 04 июля 2017Киев
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Работники департамента городского благоустройства за месяц должны убрать незаконные МАФы.
На работы отведен месяц \ Типичный Киев
На Трухановом острове начался демонтаж незаконных временных сооружений, сообщает группа Киева на странице в Facebook.
Читайте такжеВ Киеве возле метро "Позняки" ночью повредили десятки МАФов (фото)«Комиссия обязала департамент городского благоустройства демонтировать все незаконные МАФы на Трухановом острове», - говорится в сообщении.
Коммунальным работникам выделили месяц на то, чтобы убрать киоски.
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