В трех районах Киева полмесяца не будет горячей воды

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 4 по 18 июля отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Печерском, Днепровском и Голосеевском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Как сообщила пресс-служба компании, на время проведения работ горячее водоснабжение временно прекращено для 558 жилых домов, 31 лечебного учреждения, 21 детского сада, 20 школ и 229 ведомств в Печерском районе, а также для 207 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 38 ведомств в Днепровском районе.

В Голосеевском районе горячее водоснабжение будет прекращено для одного жилого дома и 9 ведомств.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте «Киевэнерго».

В компании отметили, что гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, применяемый «Киевэнерго» каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

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«Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до +40 градусов с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).