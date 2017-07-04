Кличко о Трухановом острове: никакой застройки не будет, его превратят в европейскую зону отдыха

Труханов остров в Киеве останется рекреационной зоной и местом для отдыха киевлян и гостей города. И никаких капитальных строений здесь не будет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по развитию Труханова острова.

«В последнее время очень много спекуляций относительно судьбы Труханова острова. Но могу заверить: Труханов остров был, есть и будет оставаться рекреационной зоной. Никаких застроек здесь не будет. Если что-то и будет строиться, то это – спортивные площадки, инфраструктура для активного отдыха, но новых капитальных сооружений здесь не будет», – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть поставила перед собой задачу сделать общественное пространство на Трухановом острове комфортным и современным, развивать спортивную инфраструктуру. Кроме того, добавил он, предполагается развитие туристической инфраструктуры, чтобы те, кто хочет отдыхать на острове, могли с комфортом добраться до него. В частности, по словам Виталия Кличко, речь идет о строительстве канатной дороги. Он подчеркнул, что после проведения инвестиционного конкурса, канатная дорога будет построена максимум за два года. Виталий Кличко напомнил, что первая очередь канатной дороги пролегает от Почтовой площади через Арку дружбы народов до Труханова острова.

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«Люди должны иметь возможность быстро и комфортно добраться до Труханова острова. Есть несколько международных компаний, которые уже заявили о своей готовности участвовать в инвестконкурсе», – отметил столичный голова.

Кроме того, подчеркнул Виталий Кличко, в День Независимости Украины будет осуществлен ремонт пешеходного моста, который соединяет правый берег Киева и Труханов остров. В частности, обустроят дорожное покрытие моста, отремонтируют тротуары, покрасят ограждения, а также с обеих сторон моста установят подземные мусорные баки.

Он подчеркнул, что реконструкция Труханова острова уже началась и будет проходить поэтапно.

«Территория очень большая и финансов нужно много. Поэтому одновременно взять и реконструировать все очень сложно», – добавил Виталий Кличко.

В частности, на территории Труханова острова, вдоль центральной дороги, уже установлено 70 светодиодных осветителей, продолжаются работы по озеленению территории. В центральной части парка высажены деревья, установлены 2 спортивных площадки (воркаут), а вдоль велодорожки обустроены места для отдыха спортсменов. Кроме того, со стороны Московского моста завершается обустройство паркинга для автомобилей, чтобы уменьшить движение автотранспорта по острову. Для повышения уровня безопасности дорожного движения при въезде на Труханов остров внедрены дополнительные нерегулируемые пешеходные переходы, установлены устройства принудительного снижения скорости, а также нанесена соответствующая дорожная разметка.

Также, чтобы избежать хаотичной парковки и заезда автомобилей на зеленую зону были установлены деревянные столбики, обустроена клумба при въезде на Труханов остров, а в ближайшее время будут установлены 60 видеокамер.

Также в этом году начнутся работы по строительству инженерных сетей к гардеробным зоны отдыха «Центральная», будет создан рекреационный маршрут с благоустройством.

В планах столичной власти и обеспечения условий для отдыха людей с особыми потребностями. В частности, предусмотрено обустройство детско-спортивной площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, по инициативе «Конфедерации общественных организаций инвалидов Украины» разработан проект пляжной территории, приспособленной для людей с инвалидностью.

Для развития инфраструктуры острова подготовлено несколько инвестиционных проектов. В частности, обустройство велосипедного хаба с кафе и зоной барбекю, детских площадок, площадок для волейбола, прогулочной зоны, спортивных площадок, мостиков для рыбалки. Также предлагается создать вейкбординговий центр в заливе на территории Труханова острова. В частности, вокруг озера в едином комплексе отдыха и досуга предлагается разместить: тренажерный зал, трибуны, кикер для старта, скейт-парк, поле для мини-футбола, поле для волейбола, силовые тренажеры, батуты, общественные уборные. Также предусмотрено обустроить два поля для большого тенниса, поле для волейбола и площадку для тенниса на 5 столов.

«Я уверен, что следующей весной Труханов остров будет иметь другой вид. И здесь будут более комфортные условия для отдыха и активных занятий спортом», – отметил Виталий Кличко.