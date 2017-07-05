Подорожание проезда в столичном метро: сколько будут действовать старые жетоны и поездки на карточках (документ)

Столичные жители смогут использовать жетоны и разовые билеты на наземный транспорт, приобретенные до подорожания проезда 15 июля, до 31 июля. Об этом сообщили в Киевской администрации, передает "Украинская правда. Киев".

Жетоны и билеты, приобретенные до 15 июля, будут действительны до 31 июля. Обменять старые жетоны и старые бумажные билеты на новые с доплатой до нового тарифа или пропорционально до нового тарифа за 1 поездку пассажиры смогут до 31 августа.

Это можно будет сделать только на 4 станциях: "Площадь Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" (вестибюль №2).

Обменять старые билеты на наземный транспорт можно будет в Службе организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс", на улице Казимира Малевича, 127.

С 1 сентября жетоны и бумажные разовые билеты старого образца не будут обменивать, а их стоимость компенсировать не будут.

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Кроме того, все поездки на бесконтактных карточках, приобретенные пассажирами до подорожания проезда, сохранятся после смены тарифа. Об этом заявила руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "112 Украина".

"Все поездки будут сохранены. Если вы сегодня-завтра пополните карту, вы можете ею спокойно пользоваться по 3,5 грн еще определенный период, пока не воспользуетесь. Все билеты, которые люди купили, они будут действительны до конца месяца", - сказала Макогон.

По словам Макогон, повышение тарифа обусловлено подорожанием электроэнергии.

"Основной причиной были тарифы на электроэнергию, в 2015 году платежка для метрополитена составила около 100 млн гривен, теперь мы получаем платежку на 400 млн грн. Этого изменения тарифа хватит только чтобы заплатить за коммунальные платежи, ни на инновации, развитие, покупки нового состава, - все эти расходы берет на себя город", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, КГГА решила с 15 июля поднять цены на проезд в метро до 5 гривень, в наземном транспорте - до 4 гривень.