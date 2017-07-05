Кличко: Весной парк Партизанской славы будет соответствовать европейским стандартам отдыха

До мая следующего года столичные власти планируют реконструировать центральную часть парка Партизанской славы. И он будет соответствовать европейским стандартам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания с главами районов в парке Партизанской славы.

Виталий Кличко напомнил, что в конце мая этого года после масштабной реконструкции открыли парк «Наталка». И именно этот парк – его наполнение и инфраструктура – должны стать для города образцом организации паркового пространства.

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«Поэтому все зеленые зоны отдыха Киева должны быть такими, как парк «Наталка». «Наталка» – это «золотой стандарт». И сейчас мы делаем все, чтобы другие парки соответствовали этому стандарту», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко напомнил, что в столице 11 парков, 486 скверов, 56 бульваров, 32 тысячи га городских лесов, 3 лесопарковых хозяйства.

По словам мэра столицы, главное – чтобы каждому киевлянину и гостю столицы было комфортно и приятно проводить досуг в зеленых зонах Киева.

«Мы планируем реконструировать парк Партизанской славы и в следующем году в мае центральная территория будет иметь совсем другой вид. Мы хотим, чтобы киевляне здесь с удовольствием отдыхали. Киев будет городом парков и скверов, а не городом Мафов и базаров. И мы все для этого делаем», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня для инспекции был выбран парк Партизанской славы, что является знаковым для Дарницкого района и пользуется популярностью у жителей всего города.

«Здесь будет проведено обустройство территории, ландшафтные работы, устроен полив зеленых зон, установлено освещение и подземные мусорные баки», – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, в парках столицы должны быть спортивные и развлекательные зоны для детей и подростков, удобная навигация, надлежащее количество уборных. Виталий Кличко добавил, что в этом году в столице открыли один образцовый парк, а в следующем году такие объекты надо презентовать в каждом районе Киева.

Мэр поручил главам районов изучить возможность обустройства возле парков и скверов цивилизованных парковок, чтобы предотвратить хаотичное парковке. Также в зонах отдыха должны быть установлены ограничители для движения автотранспорта, которые, вместе с тем, не мешать свободному передвижению людей. Не должны мешать движению отдыхающих и законные точки по продаже товаров. Виталий Кличко также подчеркнул, что необходимо положить конец захвату территорий в зеленых зонах и возведению «наливаек».